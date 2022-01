Covid, ancora pochi tamponi e 519 nuovi positivi nelle Marche. Ecco dove il virus corre/ Il trend del contagio

ANCONA - Quarta ondata Covid: nelle Marche il report giornaliero risente ancora del ponte festivo, con un numero di tamponi testati relativamente basso, ma i contagi restano alti, spinti dalla variante Omicron. Oggi, lunedì 3 gennaio, il Gores ne ha segnalati 519. Scende il tasso di positività: è infatti risultato infetto il 15,1% dei 3.443 tamponi analizzati (ieri era il 33,4%). Continua a salire l'incidenza, che arriva a 635,07 casi per 100mila abitanti. Le Marche sono comunque in quindicesima posizione, per l'incidenza, nella classifica guidata dalla Provincia autonoma di Trento con 5.442,14.

I contagi per provincia e classi di età

È ancora la provincia di Ancona quella con il maggior numero di positivi (206), seguita da Pesaro Urbino (160), Macerata (115), Ascoli Piceno (11) e Fermo (5); sono 22 i casi provenineti da fuori regione. Per quanto rigurada le classi di età sono quelle con la più alta percentuale di no vax ad essere più colpite: 25-44 anni (143) e 45-59 anni (117). Ma preoccupano anche i ragazzi da 19 a 24 anni (48) e le persone da 60 a 69 anni (45).

