Coronavirus, sospiro di sollievo dopo il boom: 28 positivi nelle Marche. Ma una provincia corre/ Il trend dei contagi

ANCONA - Le Marche sono in zona bianca Covid dal 21 giugno scorso, ma si trovano a fronteggiare una recrudescenza della pandemia dovuta a nuovi focolai di variante Delta. Per non rischiare nuove restrizioni, ha avvertito il governatore Francesco Acquaroli, bisogna restare sotto i 50 casi giornalieri. Ed oggi, venerdì 2 luglio, il Gores ha segnalato 28 nuovi positivi nelle Marche. Poco più della metà di ieri (46), ma continua a preoccupare l'Ascolano

Sono stati infatti 18 i casi segnalti in provincia di Ascoli Piceno, seguita da Pesaro-Urbino (5), Fermo (2) e Macerata. Zero contagi nell'Anconetao e 2 provenienti da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 941 nel percorso nuove diagnosi (di cui 317 screening con percorso Antigenico) e 847 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,0%).

IL TREND DEI CONTAGI

OGGI 4 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 28 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (7 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.317 test antigenici effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

