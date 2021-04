Coronavirus, balzo nei nuovi positivi nelle Marche: 286 in un giorno, quasi la metà nel Pesarese/ La mappa del contagio

ANCONA - Le Marche sono da ieri in zona arancione e da oggi sono tornati in classe almeno una parte degli stuedneti anche delle superiori, ma il contagio Covid ancora non si ferma. Sono stati 286 infatti i nuovi positivi segnalati oggi, mercoledì 7 aprile, nelle Marche. Un numero in crescita rispetto agli ultimi giorni, ma legato anche all'incremento dei tamponi analizzati dopo la "pausa" di Pasqua. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5459 tamponi: 3190 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1691 nello screening con percorso Antigenico) e 2269 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9%).

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Maxi carico AtraZeneca-Vaxzevria: ora le Marche hanno 80mila dosi in... LA PREVENZIONE Screening anti Coronavirus a Civitanova, 292 tamponi agli alunni....

Chiusure Covid, il corteo di ristoratori e baristi ai raggi x della Digos: scatta l'indagine in Procura

Questa volta è la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagi, quasi la metà (128) seguita da Ancona (53), Ascoli (34), Macerata (33) e Fermo (21). 17 provengono da fuori regione.

Covid, impennata di ricoveri. Vaccini, serve uno sforzo decisivo. Acquaroli: «Acceleriamo». E intanto arriva Figliuolo

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Mamma di due figli racconta: «Io, riservista e vaccinata. Eravamo in 18 in fila: sono avanzate dosi per tutti»

OGGI 79 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 128 casi positivi comprendono soggetti sintomatici (38 casi rilevati), contatti in setting domestico (84 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (55 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti rilevati in setting assistenziale (1 caso rilevato), screening percorso sanitario (2 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1691 test e sono stati riscontrati 79 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA