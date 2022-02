Covid, Marche verso il plateau, ma i positivi salgono a 6.167. Ecco le province dove il virus circola di più/ Il trend

ANCONA - Lo stato d'emergenza è stato prorogato, ma la speranza di tutti è la quarta ondata Covid, spinta dalla variante Omicron, sia vicina al suo plateau, quindi con un calo imminente. Anche nelle Marche la curva pare appiattirsi da qualche giorno, ma i numeri di oggi fanno registrare un fisiologico aumento rispetto a ieri, quando i dati erano riferiti alla gionrata festiva di domenica. Oggi, martedì 1 febbraio, i nuovi positivi sono stati 6.167 (dai 1.753 di ieri), con un tasso di positivita del 38% (35,7%) sui 16.231 (4.915) tamponi analizzati. Continua a scendere l'incidenza che oggi si attesta a 2.317,09 casi settimanali ogni 100mila abitanti (2.426, 25)

Focolaio Covid alla casa di riposo, positivi 12 ospiti e 11 dipendenti: «Gli anziani hanno la terza dose, tutti asintomatici»

Tre province oltre mille contagi

È ancora la provincia di Ancona quella con più casi (1.803), ma i numeri si alzano in tutta la regione: seguono infatti Macerata (1.329), Pesaro Urbino (1.237), Ascoli Piceno (855) e Fermo (718). Resta alto il numero di contagiati (225) provenienti da fuori regione

Disco e mascherine, scatta la mini-proroga: fino al 19 febbraio niente concerti e feste all'aperto. Ora tocca alla scuola: cosa vuole fare il governo

Tanti contagi tra i bimbi delle elementari

Sono sempre le fasce di età tra 25 e 59 anni quelle più colpite dai contagi. Ossia quelle dove più amplie sono le sacche di resistenza no-vax, anche nel giorno in cui scatta l'obbligo vaccinale per gli over 50, Sono stati 1.656 i casi nella fascia 25-44 anni e 1.406 in quella tra 45 e 59. Ma restano alti anche i numeri dei giovani, sono infatti quasi 2mila (1.920) i contagi tra gli under 18 e ben 736 tra i bambini delle scuole elementari, tra 6 e 10 anni.

Marche, raggiunto il plateau dei casi: definita l’organizzazione dei posti letto negli ospedali

Regole e restrizioni negli ospedali, il dolore di Gabriele: «Per giorni impedita ogni visita. Papà mi è morto tra le braccia»

+++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++++++

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA