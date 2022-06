Covid, altri 512 casi di contagio oggi nelle Marche. Due ricoveri in più, nessun decesso / Il trend

ANCONA - È sicuramente fuori luogo parlare di allarme, ma i dati che rimbalzano tra incrementi e flessioni di positivi al Covid e incidenza nelle Marche ricordano come della pandemia, purtroppo, non si possa ancora parlare al passato.

Oggi, mercoledì 8 giugno 2022 sono stati 512 i nuovi positivi al Covid segnalati dal Gores nelle Marche (ieri erano stati 706), con l'incidenza che oggi si attesta a 192,69 casi settimanali ogni 100mila abitanti (il dato di ieri era 185,97).

Il virus provincia per provincia

Il quadro dei ricoveri

In crescita i ricoverati che oggi sono 61, 2 più rispetto a ieri. Salgono a 3 (+1) quelli in terapia intensiva e a 58 (+1) quelli in area medica.

