Covid, 94 positivi nelle Marche: ecco le province dove il contagio corre. In leggero rialzo l'incidenza/ I numeri delle regioni

ANCONA - Resta sotto controllo ma torna a crescere il numero dei positivi al Covid nelle Marche e anche l'incidenza, ormai in calo da settimane, per un giorno inverte il trend e sale leggermente. Oggi, venerdì 1 ottobre, il Gores ha segnalato 94 nuovi positivi nelle Marche, il 5,3% dei 1.762 tamponi nuove diagnosi analizzati. In leggera crescita l'incidenza che arriva a 31,6 casi ogni 100mila abitanti. Oggi è stata la provincia di Pesaro e Urbino quella con più contagiati (34), seguita da Macerata (21), Ancona (16), Ascoli Piceno (9) e Fermo; sono 12 i contagi provenienti da fuori regione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Finti vaccini Covid per ottenere veri Green pass: scoppia lo... PESARO Vaccinazioni anti Covid in calo, preoccupa il confine romagnolo....

Gli effetti e la famiglia sono ancora gli ambienti dove avviene il maggior numero di contagi. Dei 94 positivi di oggi, infatti, 31 sono dovuti a contatti domestici, 21 a contatti stretti con un positivio, 19 erano sintomatici, 3 a contatti in ambito scolastico/formativo, 2 in ambito lavoratico e uno in ambito assistenziale; per 16 casi sono in corso le analisi epidemiologiche.

Tibaldi, responsabile prevenzione Asur: «Le aule scolastiche sono iper-sicure. Il virus se c’è, viene da casa»

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

© RIPRODUZIONE RISERVATA