Covid, nelle Marche 783 positivi: infetto quasi un tampone su due, risale l'incidenza/ Il trend

ANCONA - Prosegue, anche nelle Marche, l'appiattimento della curva pandemica con una stabilizzazione del calo di positivi. Lo scudo vaccinale ha attutito gli effetti della quarta ondata Covid, in particolare per quanto riguarda i sintomatici e, di conseguenza, il carico sulle strutture ospedaliere. Come ogni lunedì, anche oggi i dati scontano il limitato numero di test effettuati la domenica: pochi tamponi, ma quasi uno su due infetto. Oggi, lunedì 7 marzo, il Gores ha segnalato 783 nuovi positivi (ieri erano 1.619), con un tasso di positività del 47,9% (dal 44,1%) sui 1.633 (3.497) tamponi analizzati. Sale ancora l'incidenza, che si attesta a 638,80 casi settimanali ogni 100mila abitanti (625,21).

Il contagio nelle province

È di nuovo il capoluogo la provincia marchigiana più colpita: nelle ultime 24 ore sono stati infatti 237 i positivi ad Ancona, 173 a Macerata, 111 a Pesaro Urbino e Ascoli e 103 a Fermo; sono stati 48 i contagiati provenienti da fuori regione

I positivi per classi di età

La classi d'età intermedie, quelle da sempre più colpite dai contagi Covid, anche oggi fanno registrare quasi la metà degli infetti giornalieri: 226 casi tra i 25-44enni e 160 per 44-59enni. Fari ancora puntati anche sulle fasce più giovani, ed in particolare sui ragazzi delle scuole superiori tra 14 e 18 anni (80 casi) ed i bambini delle scuole elementari tra 6 e 10 anni (58).

IL TREND DEI CONTAGI

