Covid, nelle Marche 860 nuovi positivi e l'incidenza torna a salire. Ecco dove il virus corre/ Il trend

ANCONA - Si apre oggi, dopo due anni, la prima settimana fuori dallo stato d'emergenza, ma ovviamente non sono ancora calati i titoli di coda sulla pandemia Covid. La variante Omicron-2 per alcune settimane ha spinto in alto i numeri dei contagiati, ma per fortuna la copertura vaccinale ha fatto in modo che la pressione sugli ospedali sia relativamente bassa. Anche nelle Marche, nelle ultime settimane, la curva pandemica sembra nei pressi del plateau, ma i numeri di oggi fanno registare un blazo dei positivi, considerando, come ogni lunedì, il limitato numero di esami effettuati la domenica.

Oggi, lunedì 4 aprile, il Gores ha segnalato 860 nuovi positivi (ieri erano stati 1.885) con un tasso di positività del 40,3% (dal 36,2%) sui 2.133 tamponi diagnostici testati (6.554). L'incidenza, dopo undici giorni cosecutivi in discesa, oggi torna a salire e si attesta a 1.025,57 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.002,53).

L’onda lunga del Covid: attese sempre più lunghe, meno 30% di interventi. In più c’è carenza di infermieri e mancano posti letto

I contagi nelle province

Numeri più contenuti, come ongi lunedì, ma è sempre il capoluogo Ancona la provincia più colpita nelle Marche con 322 casi, davanti a Macerata (172), Ascoli Piceno (145), Pesaro Urbino (112) e Fermo (87); sono stati 22 i contagiati provenienti da fuori regione.

I positivi per classi di età

Anche oggi più della metà dei casi giornalieri si concentrano nelle fasce intermedie di età: 232 casi tra i 25-44enni e 219 tra i 45-59enni. Nelle fasce d'età più avanzate si conferma quella tra 60 e 69 anni la più colpita con 79 positivi, mentre tra i pù giovani spiccano ancora i bambini delle scuole elementari (6-10 anni) con 78 positivi.

Reparti ospedalieri in difficoltà per la mancanza di personale. La Cgil chiede di confermare i precari

IL TREND DEI CONTAGI

