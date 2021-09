Coronavirus, salgono a 82 i nuovi positivi nelle Marche, più della metà in una sola provincia/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Si alza il numero dei positivi nelle Marche, ma è soprattutto la provincia di Macerata a sostenere la crescita con più della metà dei contagiati. Oggi, giovedì 30 settembre, il Gores ha segnalato 82 positivi, il 4,9% dei 1.690 tamponi nuove diagnosi analizzati. Sostanzialmente stabile l'incidenza che si attesta a 30,23 casi ogni 100mila abitanti. La provincia di Macerata è quella con più contagiati (42), seguita da Ancona (13), Ascoli e Pesaro-Urbino (8) e Fermo (4); sono 7 i contagi provenienti da fuori regione

Occhio ai contagi di amici e parenti: il virus continua a circolare soprattutto tra le "mura amiche". Degli 82 nuovi positivi, infatti, 23 sono dovuti a contatti domestici, 21 a contatti diretti con positivi, 16 erano sintomatici, 3 in ambiente di scuola/formazione, 2 in ambito lavorativo e uno in ambito assistenziale; per 12 casi sono in corso gli approfondimenti epidemiologici

