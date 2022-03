Covid, "rimbalzo" dei positivi: sono 3.323 nelle Marche, ma l'incidenza scende ancora. Dove il virus corre di più/ Il trend

ANCONA - L'approssimarsi della fine dello stato d'emergenza e l'appiattimento della curva Covid, ormai al plateau, sono segnali confortanti anche nelle Marche. Ma non abbastanza, non ancora, per abbassare del tutto la guardia: il numero giornaliero dei positivi resta comunque alto e ieri, dopo, giorni di "stagnazione", sono tornati a crescere i ricoverati in area medica ed oggi si è verificat un "rmbalzo" dei casi giornalieri. Oggi, martedì 9 marzo, il Gores ha segnalato 3.323 nuovi positivi (ieri erano stati 514, ma relativi ai pochi test del giorno festivo), con un tasso di infezione del 41,8% (dal 38,1%) dei 7.947 tamponi testati (1.350). Scende ancora, per il sesto giorno consecutivo, l'incidenza che arriva a 1.078,12 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.090,78).

I positivi nelle province

Numeri in rialzo in tutte le province marchigiane, ma col solo capoluogo, Ancona, in "quadrupla cifra" con 1.017 casi; seguono Macerata (631), Pesaro Urbino (547), Ascoli Piceno (546) e Fermo (425); in rialzo anche i casi provenienti da fuori regione (157)

I contagi per classi di età

La distribuzione dei casi per fasce di età si consolida, ma è tra quelle più avanzate che si verificano gli scostamenti più signigicativi, con 370 casi tra i 60-69enni e 302 tra i 70-79enni. Come di consueto, però, quasi la metà dei posiivi giornalieri si concentrano nelle fasce, quelle intermedie, dove più alta è la resistenza no-vax: 835 positivi per i 45-59enni e 824 per i 25-44enni. Tra i più giovani la fascia più colpita è quella dei bambini delle scuole elementari (6-10 anni) con 206 casi.

IL TREND DEI CONTAGI

