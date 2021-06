Coronavirus, nelle Marche 8 nuovi positivi: occhio ai contagi da amici e parenti/ I numeri delle regioni

ANCONA - La diffusione della variante Delta spaventa anche le Marche, ma per fortuna non si registra, al momento un incremento dei casi positivi al Covid. Il Gores ha infatti segnalato oggi 8 positivi, 5 dei quali per contagi da parte di familiari o amici. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1955 tamponi: 1002 nel percorso nuove diagnosi (di cui 422 screening con percorso Antigenico) e 953 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%). La provincia di Ascoli è quella con più contagi (3), seguita da Pesaro Urbino e Fermo (2) e Ancona (1), Macerata ferma a 0.

APPROFONDIMENTI ASCOLI La Quintana si avvicina, ma il Green pass stravolge la sfilata del... L'ESTATE Controlli beffa, nelle spiagge libere entrano tutti. E i parcheggi a...

Sanità da zona bianca Covid. Prima i malati oncologici, poi la cardiochirugia: in fila per la sala operatoria. Con l'incognita Delta

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

QUATTRO POSITIVI AI TEST RAPIDI

Gli 8 casi positivi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti in setting domestico (3 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (2 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.422 test antigenici effettuati e n.4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA