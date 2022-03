Covid, nelle Marche 514 positivi e incidenza ancora giù: in una settimana mille casi in meno/ Il trend

ANCONA - Il numero dei positivi giornalieri al Covid, anche nelle Marche, sembra ormai dai giorni in una fase di plateau con una stabilizzazione della curva pandemica. I totali giornalieri restano alti, ma perlomeno pare essersi esaurita la spinta della variante Omicron-2 che aveva fatto schizzare di nuovo in alto i contagi. Incidenza in calo e ricoveri sotto controllo hanno caratterizato gli ultimi giorni, ma oggi, lunedì 28 marzo, i numeri risentono, come ogni lunedì, dei pochi tamponi testati ieri, domenica. Il Gores ha segnalato 514 positivi (ieri erano stati 2.062), con un tasso d'infezione del 38,1% (dal 37,9%) dei 1.350 tamponi analizzati (685). L'incidenza si attesta a 1.090,78 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.126,81). Si tratta del quinto giorno consecutivo con l'incidenza in discesa: in una settimana si sono verificati 1.080 casi in meno, con un calo del 6,2%.

Covid, contagi in discesa: quattro giorni di flessione aspettando la fine dello stato di emergenza

I contagi nelle province

Numeri in discesa in tutte le province marchiaine ed in "tripla cifra" in una sola, Ancona, con 187 casi; seguono Ascoli Piceno (89), Pesaro Urbino (81), Macerata (77) e Fermo (61); sono 19 i casi provenineti da fuori regione.

I positivi per classi di età

Come di consueto, anche oggi e con numeri più contenuti, oltre il 50% dei contagi giornalieri si concentrano nelle due fasce intermedie: 134 per i 25-44enni e 124 per i 45-59enni. Nelle fasce dd'età più avanzate numeri più elevati per i 60-69enni (52) ed i 70-79enni (51), mentre tra i più giovani sono i bambini delle scuole elementari (6-10 anni) quelli con più casi, 43.

Contributi Covid ai commercianti, l'affondo del sindaco: «Si vergogni chi parla di elemosina»

+++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++++++++

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA