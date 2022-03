Covid, 2.502 nuovi positivi e Marche vicine al "plateau": scende ancora l'incidenza/ Il trend

ANCONA - Contagi stabili e curva pandemica che pare vicina al "plateau", anche nelle Marche si confermano i trend nazionali recenti all'insegna della nuova variante Omicron-2. Per il secondo giorno di fila, infatti, l'incidenza degli infettati dal Covid scende, in un'altalena che in poche settimane l'aveva vista oscillare da 600 a 1.200. Resta alto il numero di contagiati giornaliero, ma per fortuna il dato ha un effetto fino ad ora limitato sui ricoveri. Oggi, venerdì 25 marzo, il Gores ha segnalato 2.502 positivi (ieri erano 2.821), il 42,8% (45,2%) dei 5.840 (6.240) tamponi analizzati. L'incidenza continua a piegare verso il basso: oggi è a 1.163,11 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.187,09).

L'ex direttore del Pronto soccorso: «Mi dimetto da Marche Nord, la crisi ormai è irresolubile»

I positivi per provincia

Casi stabili, e "classifica" praticamente congelata, per le province marchigiane: è sempre Ancona (762) la più colpita, seguita da Macerata (473), Ascoli Piceno (418), Pesaro Urbino (406) e Fermo (346); sono 97 i casi provenineti da fuori regione.

I contagi per classe di età

Anche oggi si conferma il recente trend in crescita per le fasce d'età più avanzate, con 277 casi casi per i 60-69enni, 188 per i 70-79enni e 187 per gli 80-89enni. Gran parte dei positivi giornalieri, comunque, resta concentrata nelle fasce intermedie, che mettono assieme la metà del totale giornaliero: 697 casi per i 25-49enni e 580 per 45-59enni. Tra i più i giovani la fascia più colpita è quella dei bambini delle scuole elementari (6-10 anni) con 145 casi.

++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++++++

Covid, in 38 province d'Italia incidenza sopra quota mille: quattro sono delle Marche. Ecco dove i contagi salgono

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA