Covid, balzo dei nuovi positivi nelle Marche: 3.513 in un giorno e l'incidenza continua a salire. Ecco dove il virus corre/ Il trend

ANCONA - Pochi ricoverati, soprattutto in terapia intensiva, ma un numero ancora sostanzioso di nuovi positivi al Covid giornalieri: anche nelle Marche le curve di questa fase pandemica si allineano all'andamento nazionale con i contagi in rialzo. La diffusa copertura vaccinale sta permettendo di reggere l'urto della variante Omicron-2 e le Marche possono fregiarsi, da ieri, dello status di zona bianca, ma tutto ciò non autorizza, ancora, a mettere da parte ogni precauzione, soprattutto visto il balzo odierno dei contagiati. Oggi, martedì 22 marzo, il Gores ha segnalato 3.513 positivi (ieri erano stati 1.055), infetto il 44,1% (dal 46,2% di lunedì) dei 7.698 tamponi analizzati (2.283). Sale ancora l'incidenza, che poche settimane fa era tornata a quota 600: oggi si attesta a 1.178,82 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.162,71).

I contagi per provincia

Torna in "quadrupla cifra" di contagi Ancona, che anche oggi si conferma la provincia delle Marche più colpita (1.001), seguita da Macerata (695), Pesaro Urbino (585), Ascoli Piceno (582) e Fermo (525); sono 125 i contagiati provenienti da fuori regione.

I positivi per classe di età

Anche oggi più della metà dei casi totali si concentrano nelle due fasce intermedie d'età, quelle con le più ampie resistenze no-vax: 953 positivi tra i 25-44enni e 872 tra i 45-59enni. Salgono, però, anche i casi nella fascia tra 60 e 69 anni: sono 388. Tra i più giovani è ancora la fascia delle scuole elementari (6-10 anni), la più colpita con 245 casi.

IL TREND DEI CONTAGI

