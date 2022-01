Covid, Marche nella stretta Omicron: più di duemila positivi anche nel giorno di festa. Ecco dove il virus corre/ Il trend

ANCONA - Non si allenta la morsa della quarta ondata Covid sulle Marche, sptinta dalla virulenza della varinate Omicron. Malgrado, come ogni lunedì, venga registrato un numero non elevato di tamponi analizzati nel giorno festivo, oggi, lunedì 17 gennaio, sono stati 2.012 i nuovi positivi segnalati dal Gores. Il tasso di positività schizza al 40,3% su 3.995 tamponi testati (ieri era del 34,7% su 14.184 ) mentre l'incidenza si attesta a 1.919,13 casi su 100mila abitanti (ieri 1.459,83).

I contagi per province e classi di età

Oggi è stata la provincia di Ancona quella con più contagi (622), seguita da Pesaro Urbino (445), Macerata (370), Ascoli Piceno (306) e Fermo (199); sono 90 i contagi provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda le classi di età, sono sempre quelle con la più alta percentuale di no vax le più colpite: 25-44 casi (606) e e 45-59 anni (455), ma continuano anche a preccupare i bambini, con 239 contagi nella fascia tra 6 e 10 anni.

Nell’esercito dei positivi senza sintomi 9 su dieci. Da giovedì in vigore il Green pass per i clienti di parrucchieri ed estetiste

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 11:32

