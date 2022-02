Covid, contagi e incidenza ancora giù: 2.204 positivi nelle Marche. Ecco dove il virus corre/ Il trend

ANCONA - La quarta ondata Covid in questi giorni sta facendo registrare una stabilizzazione della discesa della curva. Trend che si conferma anche nelle Marche, dove restano in vigore le limitazioni della zona arancione, riservate a chi non è in regola con il Super Green pass. Oggi, mercoledì 16 febbraio il Gores ha segnalato 2.204 nuovi positivi (ieri erano 2.881), con un tasso di positività del 39,8% (dal 38,1%) cui 5.538 tamponi analizzati (7.568). L'incidenza continua nella sua discesa, ininterrotta ormai da settimane, e si attesta a 1.089,65 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 1.143,66).

I contagi per provincia

Posizioni "cristalizzate" nella classifica dei contagi nelle province marchigiane, ma con numeri tendenti al ribasso per tutte. È sempre Ancona quella con più contagi (676), seguita da Macerata (514), Pesaro Urbino (354), Ascoli Piceno (309) e Fermo (254), sono 97 i contagiati provenienti da fuori regione.

I contagi per classe di età

Fari ancora puntati sugli under 18, dove si sono verificati più di un quarto dei contagi (651), ed in particolare sui bambini delle scuole elementari (6-10 anni) tra cui i casi accertati sono stati 213. Restano comunque le fasce intermedie, quelle con le più ampie resistenze no-vax, le più colpite: 618 positivi tra i 25-44enni e 452 tra i 45-59enni.

IL TREND DEI CONTAGI

