Covid, calano i positivi e crollano i ricoverati: gli ospedali ​delle Marche si stanno svuotando/ Il trend

ANCONA - La pandemia di Covid, o almeno questa ondata estiva, segna il passo nelle Marche. Il numero giornaliero dei positivi, infatti, è in costante calo da settimane, ma ultimamente si sta finalmente assistendo allo svuotamento dei reparti ospedalieri e al rallentamento dei decessi legati al Covid

Sono in picchiata i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -7 degenti nell'ultimo giorno, -19 negli ultimi due. Il totale di ricoverati si attesta ora a 64 (l'altro ieri erano 83) di cui solo due in Terapia intensiva (invariati), due in Semintensiva (-1) e 60 nei reparti non intensivi (-6). Oggi, venerdì 9 settembre, i nuovi positivi rilevati sono 455 (ieri 536, 3.610 in una settimana) in base a 1.792 tamponi e l'incidenza scende ancora (da 247,54 a 240,03). Nessun decesso è stato registrato nell'ultima giornata; il totale delle vittime resta 4.096, 2.252 uomini e 1844 donne.