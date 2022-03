Covid, sono 1.748 i nuovi contagi nelle Marche. Sale ancora l'incidenza. Età e province, ecco dove il virus trova più porte aperte /Il trend

ANCONA - Numeri da zona bianca Covid, ma nelle Marche non si può ancora abbassare la guardia nei confronti della quarta ondata. Anche sulla base di quanto sta accadendo in Inghilterra, infatti, una sorta di "rimbalzo" dei positivi e dell'incidenza era in qualche modo atteso. Rialzi dovuti alla variante Omicron che, per fortuna, non si riflettono sull'occupazione dei posti letti ospedalieri, soprattutto per merito dello scudo vaccinale. Oggi, mercoledì 9 marzo, il Gores ha segnalato 1.748 nuovi positivi al Covid (ieri erano 2.213), con una percentuale di positività del 38,8% (dal 43,4%) sui 4.500 tamponi analizzati (ieri erano stati 5.054). L'incidenza si attesta a 703,07 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 659,38).

Dal grafico si vede il rimbalzo del tasso dell'incidenza su 100mila abitanti

Province, ecco dove il virus corre ancora troppo

E' sempre Ancona la provincia che registra il più elevato numero di nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore con 522 casi. Seguita da quelle di Macerata con 336, Pesaro Urbino con 309, Ascoli Piceno con 290 e Fermo con 200. Sono 91 i nuovi positivi di fuori regione.

Età, anche qui la conferma che il virus colpisce di più sempre le classi no-vax

Sono sempre le due fasce di età 25-44 e 45-59 quelle che alimentano la circolazione del virus, classi che rappresentano lo zoccolo duro dei no-vax: nelle ultime 24 ore sono 848 su 1.748 nuovi infettati. Rispettivamente 469 nella fascia 25-44 e 379 in quella 45-59. C'è anche un rimbalzo dei contagi di questa quarta ondata tra i più giovani, specie in età scolare. Oggi sono 131 i nuovi positivi tra 6 e 10 anni, 147 tra gli adiolescenti tra 14 e 18. Tra 19 e 24 anni i nuovi contagi sono 148. Un aumento che potrebbe anche essere dovuto alle feste di Carnevale. Un rimbalzo che sarà possibile valutare nei prossimi giorni. Resta la bassa ospedalizzazione dei nuovi contagiati a far ritenere la situazione sotto controllo ma anche a rispettare sempre le regole base di questa epoca pandemica.

Covid Marche: più casi ma meno sintomatici. I contagi sono in risalita da 4 giorni, ma i reparti continuano a svuotarsi

++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++++++++

IL TREND DEI CONTAGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA