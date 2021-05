Coronavirus, calano i nuovi positivi: sono 254 nelle Marche. Il dato migliore degli ultimi quattro giorni / Il trend dei contagi

ANCONA - Marche per un'altra settimana in zona gialla, ma i contagi nel nord e i sette comuni sotto osservazione che rischiano l'arancione rafforzato non lasciano tranquilli. Sono stati 254 i nuovi positivi segnalati oggi, sabato 8 maggio, dal Gores nelle Marche. Un dato non basso in assoluto ma che comunque segna il minimo degli ultimi 4 giorni, con dati in calo anche in provincia di Pesaro e Urbino. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4758 tamponi: 2652 nel percorso nuove diagnosi (di cui 635 nello screening con percorso Antigenico) e 2106 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,6%)

APPROFONDIMENTI PETRIANO La curva dei contagi s'impenna subito dopo Pasqua, il sindaco:... PESARO Aperture clandestine: stangata per Carriera. Sui social il colorito...

Liverani, direttore prevenzione Area Vasta 1: «Il caso contagi a Pesaro Urbino? Non solo effetto Romagna e scuola»

Resta ancora Pesa e Urbino la provincia con più contagi, ma gli 84 di oggi segnano comunque un rallentamento rispetto ai 145 di ieri. Macerata è la seconda con più casi (66), seguita da Ancona (40), Ascoli (33), e Fermo (22). Sono 9 i casi provenienti da fuori regione.

IL TREND DEL CONTAGIO

Marche, pass per il giallo ma l’Rt sale a 0.94. Preoccupa l’incidenza di positivi a Pesaro Urbino: 140 contro i 61 di Ancona

OGGI 30 POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 254 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (42 casi rilevati), contatti in setting domestico (59 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (78 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (3 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 51 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 635 test e sono stati riscontrati 30 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA