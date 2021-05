Coronavirus, nelle Marche "solo" 77 nuovi positivi in un giorno: tre province verso lo zero/ Il trend dei contagi

ANCONA - La battaglia contro il Covid non è ancora vinta, anche se, nelle Marche come a livello nazionale, le curve da un po' di tempo curvano verso il basso. Le Marche sono al lavoro , in prospettiva, per la conquista della zona bianca, ma è necessario che i numeri si abbassino ancora. Dopo i 58 di ieri (un dato in linea con i lunedì recenti) oggi, martedì 25 maggio sono stati 77 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche. Più di ieri ma parecchi meno su base settimanale: erano 115 il 18 maggio e 230 il 12.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' Un quinto dei Comuni Covid free, presto la chiusura della palazzina... IL CASO Covid al liceo Rinaldini, due classi sono ancora in quarantena....

Vaccinazioni nelle farmacie, si comincia. Entro luglio nelle Marche saranno 215: ecco come saranno suddivise per provincia

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2946 tamponi: 1349 nel percorso nuove diagnosi (di cui 394 nello screening con percorso Antigenico) e 1597 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 5,7%). Oggi è stata Ascoli Piceno la provincia con più contagi (31), seguita da Pesaro (22), Ancona (8), Macerata e Fermo (4). Sono 8 i contagi da fuori regione.

Il Covid batte in ritirata per bambini e adolescenti. E tra i giovani da 14-18 anni i contagi calano del 40%

IL TREND DEI CONTAGI

OGGI POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 77 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (17 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (10 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati). Per altri 20 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 394 test e sono stati riscontrati 16 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 4%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA