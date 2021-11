Covid, allerta contagi: oggi nelle Marche salgono a 252, positività al 14%. Province, ecco dove il virus corre di più /Il trend

ANCONA - Impennata dei contagi Covid nelle Marche. Oggi, venerdì 5 novembre 2021, i nuovi positivi a Sars-Cov-2 sono 252 su 1.798 tamponi del percorso diagnostico-screening, con una percentuale di positività del 14% e un tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti del 58,87. Per rendersi conto come i numeri siano da prendere in seria considerazione guardiamo il balzo in vanti del virus negli ultimi tre giorni. Mercoledì: 140 nuovi contagi, 2.529 tamponi, la percentuale di positività al 5,5% e incidenza al 45,80. Giovedì, qui la crescita della pressenza del virus è già evidente, sono sempre i numeri ad far scattare l'allarme: 159 positivi, 1.899 i tamponi, 8,4% la percentuale di positività e il tasso di incidenza al 50,20. Oggi l'impennata che deve fare alzare la guardia. I vaccini hanno indicato la strada da seguire, senza se e senza ma.

Il grafico del tasso di incidenza settimanale indica chiaramente l'impennata

Il numero dei casi di coronavirus nelle cinque province delle Marche vede Pesaro Urbino al vertice con 97 nuovi contagi, seguita nell'ordine da Ancona con 62, Fermo con 34, Macerata con 30 e Ascoli Piceno con 21. Vanno conteggiati poi 8 nuovi positivi di fuori regione.

I nuovi infettati dal Covid divisi per fasce di età

La tabella con i nuovi casi di Sars-Cov-2 nelle Marche divisi per fasce di età

Sono sempre le fasce di età 25-44 anni e 45-59 anni quelle in cui i nuovi casi di positività sono maggiori, seguita da quella 60-69 anni. Scaglioni in cui - dai dati sui vaccinati - maggiore è la presenza di no vax. Poi c'è una fascia in cui il vaccino non è ancora consentito, 6-10 anni (età da scuola elementare), con ben 22 casi. Sono 52 i nuovi infettati da Sars-Cov-2 da 0 a 18 anni.

