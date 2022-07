Covid, boom nelle Marche con 3.686 positivi, incidenza a mille e ricoveri +13/ Il trend

ANCONA - Lo zero alla casella decessi è probabimente l'unico dato "buono" di oggi relativo alla pandemia di Covid nelle Marche. Gli altri, invece, fanno suonare un campanello d'allarme legato alla diffusione della sottovariante Omicron 5: incidenza tornata praticcamente a quota mille, più di 3.500 positivi in un giorno (seppur con un numero elevato di tamponi) ed un brusco aumento, non il primo di questi giorni, dei ricoverati, anche in terapia intensiva

Oggi, martedì 5 luglio 2022, l'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche ha segnalato 3.686 nuovi positivi (ieri erano stati 1.017 ma con il limitato numero di test effettuati domenica), il 46,7% (ieri 48%) dei 7.894 (2.115) tamponi diagnostici analizzati. L’incidenza settimanale dei contagi da Coronavirus continua a salire nelle Marche e sfiora quota mille, toccando i 999,73 casi ogni 100mila abitanti (ieri era 917,22). Aumentano ancora i pazienti Covid ricoverati, oggi sono 144 (+13 rispetto a ieri), salgono quelli nei reparti di in area medica degli ospedali marchigiani (saliti oggi da 126 a 136) e quelli in terapia intensiva (da 5 a 8). Il bollettino odierno non comunica decessi legati al Covid, il totale dall'inizio dell'epidemia è 3.942 vittime, 2.175 uomini e 1.767 donne.

