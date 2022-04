Covid, nelle Marche 2.814 positivi: il virus corre ancora ma l'incidenza torna sotto quota mille dopo mesi/ Il trend

ANCONA - Segnali contradditori in questa fase pandemica nelle Marche: ieri sono risaliti sensibilimente i ricoverati e in un giorno si sono verificati 8 decessi, ma oggi, dopo mesi, l'incidenza dei positivi Covid torna sotto quota mille. Sintomi di un curva pandemica prossima al plateau, ma anche di una situazione che non può ancora essere sottovalutata.

Oggi, martedì 5 aprile, il Gores ha segnalato 2.814 nuovi positivi (ieri erano stati 860, ma con i dati riferiti alla domenica) con un tasso di positività del 40,5% (dal 40,3%) sui 6.947 tamponi diagnostici testati (2.133). L'incidenza, dopo il rimbalzo di ieri, torna a scendere e si abbassa sotto quota mille a 991,67 casi settimanali ogni 100mila abitanti (1.025,57).

I contagi nelle province

Continua ad essere Ancona, oggi con ampio margine, la provincia delle Marche più colpita con 927 casi. Seguono Pesaro Urbino (504), Macerata (486), Ascoli Piceno (456) e Fermo (350); sono 91 i contagiati provenineti da fuori regione.

I positivi per classi di età

Più della metà dei contagiati nelle classi di età intermedie, ma crescono i casi in quelle più avanzate. Sono 753 i contagiati tra i 45-59enni e 701 tra i 25-44enni, ma i fari sono puntati sui 349 casi positivi tra 60 e 69 anni e 253 tra 70 e 79 anni. Tra i più giovani è sempre la fascia dei bambini delle scuole elementari (6-10 anni), quella più colpita con 173 casi.

IL TREND DEI CONTAGI

