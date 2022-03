Covid, nelle Marche 1.158 nuovi positivi, l'incidenza torna sotto quota 600. Ecco dove il virus corre/ Il trend

ANCONA - La quarta ondata Covid mostra, anche nelle Marche, segnali di rallentamento ormai da settimane, soprattutto sul fronte dei ricoveri. Grazie allo scudo vaccinale e al passaggio dalla variante Delta a Omicron, infatti, sono molti meno, rispetto ad un anno fa, i pazienti che hanno biosgno di cure ospedaliere: Ma è ancora presto per allentare ogni precauzione, come dimostra anche il "rimblazo" dei dati di martedì scorso. Oggi, giovedì 3 marzo, il Gores ha segnalato 1.158 positivi al Covid (ieri erano 1.092), con un tasso di positività del 44,6% (dal 40,1%) sui 2.595 tamponi diagnostici analizzati (ieri erano stati 2.697). L'incidenza scende decisamente, tornando dopo settimane sotto quota 600: si attesta a 589,51 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 631,67).

Il contagio nelle province

Rimane Ancona la provincia marchigiana più colpita con 365 casi nelle ultime 24 ore, seguita, come ormai di consueto, da Macerata (246), Pesaro Urbino (199), Ascoli Piceno (158) e Fermo (146); sono 44 i casi provenienti da fuori regione.

Ricoveri +6

Dopo due giorni di corposi ribassi, tornano a scendere i ricoveri legati al Covid nelle Marche. Oggi sono 202, 6 più di ieri. Salgono a 21 (+1) quelli, in terapia intensiva, con un tasso di occupazione del 8,2%, sotto la soglia di allarme. Salgono anche quelli in area medica, che arrivano a 181 (+5), con un tasso del 17,6%, anche in questo caso sotto il limite.

I positivi per classi di età

I numeri più alti di positivi giornalieri restano quelli relativi alle classi di età con le più ampie sacche di resistenze no-vax: 315 casi tra i 25-44enni e 254 tra i 45-59enni. Calano, ma restano sotto osservazione, i contagi tra i più giovani, ed in particolare tra i ragazzi delle scuole superiori (120 casi tra 14 e 18 anni) e i bambini delle scuole elementari (86 casi tra 6 e 10 anni)

IL TREND DEL CONTAGIO

