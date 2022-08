Covid, positivi e incidenza in discesa costante, ma si continua a morire: 7 decessi in 24 ore/ Il trend

ANCONA - La curva della pandemia Covid continua nel suo andamento al ribasso alle Marche, ma l'alto numero di contagi estivi, moltiplicati dalla sottovariante Omicron, continua a riflettersi sul dato giornaliero dei decessi (oggi ben 7) e della pressione sulle strutture ospedaliere, con i ricoveri che stenato a scendere.

Oggi, mercoledì 3 agosto, il Gores ha segnalato 1.572 nuovi positivi nelle Marche, il 34,5% (stesso tasso d'infezione di ieri) dei 4.549 (ieri 6.918) tamponi diagnostici anailizzati. Non si ferma la discesa costante dell'incidenza, che oggi si attesta a 816,02 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 866,76). Oggi è stato purtroppo segnalato il decesso legato al Covid di 5 donne donne e due uomini; dall 'inizio della pandemia sono state 4.039 le vittime nelle Marche, 2.223 uomini e 1.816 donne. In leggero calo i ricoverati, che ogggi sono 199, uno meno di ieri. Salgono a 8 (+1) quelli in etrapia intensiva, scendono a 190 (-2) quelli in area medica.