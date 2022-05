Covid, 206 positivi in 24 ore: l'incidenza cala ancora nelle Marche, ma tra le vittime c'è una donna di soli 56 anni/ Il trend

ANCONA - Covid, continua anche nelle Marche il trend in discesa di tutti i principali parametri, anche considerano il limitato numero di tamponi analizzato ieri, domenica. Nessuna provincia ha raggiunto i 100 casi, si conferma Ancona la più colpita con 76 casi. Ma purtroppo oggi si segnala il decesso di una donna di Amandola di soli 56 anni.

Oggi, lunedì 30 maggio sono stati 206 i nuovi positivi nelle Marche (ieri erano stati 365) il 28,7% (17,59%) dei 717 tamponi diagnostici analizzati (2.075) . Continua a scendere, seppur lievemente, l'incidenza, che oggi si attesta a 243,88 casi settimanali ogni 100mila abitanti (248,34).

Due decessi, ricoveri stabili

Oggi purtroppo è stato segnalato il decesso legato al Covid di due persone: sono morte un 56enne di Amandola (Fm) ed una 94enne di Falerone (Fm), entrambe già afflitte da altre malattie. Da inizio pandemia sono state 3.911 le vittime nelle Marche, 2.156 uomini e 1.755 donne. Stabili ricoverati che sono 74, come ieri: restano 4 quelli in terapia intensiva e 70 quelli in area medica.

IL TREND DEI CONTAGI

