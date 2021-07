Coronavirus, nelle Marche 151 positivi in un giorno ma "solo" un ricoverato in più/ Il trend del contagio

ANCONA - Un elevato numero di nuovi positivi, ma ricoveri Covid sotto controllo e ancora, per fortuna, nessun decesso. I dati di oggi, venerdì 30 luglio, confermano il trend recente delle Marche. Oggi sono stati segnalati 151 nuovi positivi su 2598 tamponi analizzati, di cui 1.446 prime diagnosi, con un un tasso di positività del 10,6%. Cresce anche l'incidenza settimanale, che si attesta a 48,48 casi su 100mila abitanti. Pesaro e Urbino è la provincia con più contagiati (48), seguita da Macerata (45), Ancona (24), Ascoli Piceno (12) e Fermo (11). Sono 11 i contagiati provenienti da fuori regione.

APPROFONDIMENTI PORDENONE Focolaio dopo la festa in discoteca: il locale chiuso dalla polizia... LE MISURE Variante Delta, prorogata stretta su ingressi in Italia. Speranza...

Marche, l’assessora Latini:«Obbligo di vaccino ai prof e quarantene inutili. Niente siero per i miei figli»

IL TREND DEI CONTAGI

Manifestazione no Green Pass sotto casa del sindaco: 15 denunciati tra no-vax, #Ioapro e Casapound

UN RICOVERATO IN PIÙ, NESSUN DECESSO

Crescono, ma per fortuna di poco, i ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 26, uno più di ieri. Crescono quelli in terapia intensiva (5, +1), e quelli nei reparti non intensivi (19, +2), mentre calano quelli in semi intensiva (2, -2). Nessun decesso neanche oggi (l'ultimo lutto risale a martedì della settimana scorsa quando era morta uina donna di 92 anni a Fermo) dopo che l'ultimo decesso risaliva al 4 luglio scorso. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne. Dei 151 nuovi positivi sono 25 i sintomatici, 41 frutto di contatti domestici, 38 di contatti stretti con positivi, 9 per contatti in ambiente di vita/socialità e 4 in ambito lavorativo. Per 30 casi sono in corso le indagini epidemiologiche.

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA