Covid, nelle Marche plateau da 2mila positivi al giorno. L'incidenza sfonda quota 800/ Il trend

ANCONA - Forse è ancora presto per dirlo, ma i dati degli ultimi giorni delle Marche, praticamente in fotocopia, mostrano gli indizi di un plateau raggiunto da questa ondata del Covid spinta dalla sottovariante Omicron 5. Questa settimana infatti è stata caratterizzata di dati gionalieri intorno ai 2mila contagiati, con i ricoveri che sono saliti ma per ora senza raggiungere livelli preoccupanti. È comunque confortante lo zero alla casella decessi degli ultimi giorni.

Positivi al Covid 70 operatori sanitari: emergenza totale, ospedali senza più infermieri

Oggi, sabato 2 luglio, il Gores ha segnalato 2.057 nuovi positivi (ieri erano stati 2.164) nelle Marche, il 45,1% (dal 46,7%) dei 4.626 (ieri 4.880) tamponi diagnostici analizzati. Continua nella sua risalita l'incidenza, che sfonda anche quota 800 e oggi raggiunge quota 848,20 casi settimanali ogni 100mila abitanti (792,95).

Stabili i ricoverati: oggi sono 112, come ieri. Restano 3, quelli in terapia intensiva e 109 quelli in area medica. Oggi non sono stati segnalati decessi legati al Covid, da inizio pandemia sono state 3.940 le vittime nelle Marche, 2.175 uomini e 1.765 donne.