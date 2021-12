Covid, quarta ondata e corsa ai tamponi: esplode il numero dei positivi, 1.707 in un giorno nelle Marche/ Il trend

ANCONA - La quarta ondata Covid non concede tregua neanche nelle Marche e l'effetto congiunto con la corsa ai tamponi fa schizzare in alto il numero giornaliero dei positivi. Oggi, mercoledì 29 dicembre, il Gores ne ha segnalati ben 1.707. In salita anche il tasso di positività (ieri 11,4%): è risultato infetto il 18,6% dei 9.165 tamponi analizzati. S'impenna oltre quota 400 l'incidenza, che si attesta a 423,80 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Più di un terzo dei dei contagi (594) sono dovuti a contatti domestici, 384 a contatti stretti con un positivo; 307 i sintomatici

Focolaio Covid nella Rsa, una vittima e tre donne contagiate: «Asintomatiche, hanno fatto la terza dose»

I contagi per classi d'età e provincia

È ancora Ancona la provincia con più contagi (560), seguita da Fermo (416), Pesaro Urbino (198), Macerata (192) e Ascoli Piceno (181). Resta molto alto (160) il numero dei contagi da fuori regone. Per quanto riguarda le classi di età sono an cora uelle con le percentuali più alte di no vax quelle con più casi: 581 nella fascia 25-44 anni e 351 in quella 45-59 anni. Restano preoccupanti i numeri dei bambini tra 6 e 10 anni (98), degli adolescenti tra 14 e 18 (105) e dei ragazzi da 19 a 24 (217).

Una task force per i vaccini Covid: «Entro gennaio dose booster a 440mila marchigiani»

IL TREND DEI CONTAGI

