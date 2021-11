Covid, continuano a crescere i positivi nelle Marche: sono 575. Sale l'incidenza, ecco dove il virus corre/ I dati delle regioni

ANCONA - Non si ferma e anzi accelera la diffusione del Covid nelle Marche con, nelle ultime settimane, report progressivamente crescenti. Oggi, venerdì 26 novembre, il Gores ha segnalato 575 nuovi positivi, il 16,4% dei 3.504 tamponi nuove diagnosi analizzati. Continua la salita dell'incidenza, arrivata a 162,3 casi ogni 100mila. È di nuovo la provincia di Pesaro-Urbino quella con più contagiati (164), seguita da da Ancona (132), Ascoli Piceno (103), Macerata (86) e Fermo (64); sono 27 i casi provenienti da fuori regione.

I contagi per classi di età

Sono due le classi di età maggiormente colpite dall'aumento dei contagi, di nuovo quella tra 45 e 59 anni (143) e tra 25 e 44 anni (137), e quella tra 45 e 59 anni (123), ma restano alti anche i numeri di bambini tra 6 e 10 (55) e ragazzi tra 14 e 18 (44).

Ricoveri, i numeri di vaccinati e no vax

Stabili, rispetto agli ultimi giorni, i rapporti tra vaccinati e non tra le fila di ricoverati e contagiati. In terapia intensiva il 33% dei ricoverati ha ricevuto 2 o 3 dosi di vaccino, il 67% sono no vax. In area medica il 40% è vaccinato ed il 60% no. Tra i casi positivi generali il 50% è con il siero ed il 50% no. Per quanto riguarda l'incidenza sono ricoverati in terapia intensiva 0,64 vaccinati e 3,47 no vax su 100mila; in area medica rispettivamente 2,54 e 10,42. Tra i casi positivi generali l'incidenza è di 26,11 su 100mila per i vaccinati e di 71,34 per i no vax.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

