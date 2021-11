Covid, nuovo balzo dei positivi: 480 in un giorno nelle Marche. Incidenza a 150, due province in tripla cifra/ Il trend dei contagi

ANCONA - Non si placa la quarta ondata Covid, che anzi nelle Marche fa registrare un nuovo balzo in avanti nel report giornaliero dei contagiati. Oggi, giovedì 25 novembre, il Gores ha infatti segnalato 480 nuovi positivi, il 12,7% dei 3.789 tamponi nuove diagnosi analizzati. Continua a salire l'incidenza, che arriva a 149,99 casi su 100mila abitanti, vicinissima a quella soglia di 150 che con le vecchie norme sanciva il passaggio in zona arancione. A trainare i contagi sono le province del nord: Pesaro-Urbino (147) e Ancona (123), seguite da Ascoli Piceno (93), Macerata (66) e Fermo (42); sono 9 i contagi provenienti da fuori regione.

I contagi per classi di età

Sono due le classi di età maggiormente colpite dall'escalation dei contagi, di nuovo quella tra 25 e 44 anni (132), e quella tra 45 e 59 anni (123), ma restano alti anche i numeri di bambini tra 6 e 10 (36) e ragazzi tra 14 e 18 (36)

Ricoveri, i numeri di vaccinati e no vax

Stabili, rispetto agli ultimi giorni, i rapporti tra vaccinati e non tra le fila di ricoverati e contagiati. In terapia intensiva il 31% dei ricoverati ha ricevuto 2 o 3 dosi di vaccino, il 69% sono no vax. In area medica il 39% è vaccinato ed il 61% no. Tra i casi positivi generali il 53% è con il siero ed il 475 no. Per quanto riguarda l'incidenza sono ricoverati in terapia intensiva 0,73 vaccinati e 4,47 no vax su 100mila; in area medica rispettivamente 2,36 e 10,17. Tra i casi positivi generali l'incidenza è di 23,07 su 100mila per i vaccinati e di 56,08 per i no vax.

IL TREND DEI CONTAGI

