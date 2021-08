Covid, nuovo picco con 259 positivi nelle Marche: due province corrono. Ancora un balzo nei ricoveri / La progressione del contagio

ANCONA - Nuovo boom giornaliero di infettati dal Covid nelle Marche. Oggi, mercoledì 25 agosto, sono stati infatti 259 i nuovi positivi, il 15% dei 1.722 tamponi nuovi diagnosi analizzati. Sono Ancona (67) e Macerata (60) le province con più contagiati, seguite da Pesaro-Urbino (47), Fermo (46) e Ascoli Piceno (16); sono 23 i casi provenienti da fuori regione. L'incidenza sale 74,26 casi settimanali su 100mila abitanti.

NESSUN DECESSO, RICOVERI +12

Nuovo sostanzioso balzo in avanti dei ricoveri Covid: oggi sono 78, 12 più di ieri. Restano stabili a 11 i ciroverati in terapia intensiva, salgono quelli in semi intensiva (14, +7) e nei reparti non intensivi (53, +5). Sono 16 (-2) le persone assisttite nei Pronto soccorso. Oggi, per fortuna, non è stato segnalato nessun decesso, dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.045 persone, 1.705 uomini e 1.330 persone. Dei 259 nuovi positivi, 47 erano sintomatici, 89 frutto di contatti domestici, 74 di contatti stretti con positivi, 3 in ambito lavoratico e 6 in ambiente di vita/socialità; per 36 casi si stano svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

