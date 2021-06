Coronavirus, resta basso il numero dei nuovi positivi: sono 12 in 24 ore nelle Marche/ Il trend dei contagi

ANCONA - Continuano ad abbassarsi tutte le curve relative alla pandemia di Covid, anche nelle Marche. La regione è rientrata da lunedì in zona bianca e da lunedì dovrebbe anche essere cancellato l'obbligo di mascherina all'aeprto, ma la situazione va comunque tenuta sotto controllo. Oggi, giovedì 24 giugno, il Gores ha segnalato 12 nuovi positivi nelle Marche. Un numero in linea con gli ultimi giorni.

APPROFONDIMENTI I RICHIAMI Il viceministro Sileri apre al mix di vaccini anche per gli over 60:...

Pesaro-Urbino è la provincia con più contagiati (6), seguita da Ancona (2), Ascoli Piceno, Macerata e Fermo (1). Un contagiato proviene da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1858 tamponi: 898 nel percorso nuove diagnosi (di cui 229 screening con percorso Antigenico) e 960 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,3%).

Pandemia, dalla Regione Marche altri 6 milioni per i premi ai sanitari: «Fondi Ue riprogrammati»

IL TREND DEI CONTAGI

OGGI POSITIVI AI TEST RAPIDI

I 12 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti in setting domestico (2 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (4 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di n.229 test antigenici effettuati e n.2 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA