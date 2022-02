Sono 1.791 i nuovi positivi al Covid nelle Marche. Scende l'incidenza, trainano i contagi le fasce di età no-vax

ANCONA - La luce in fondo al tunnel della quarta ondata ormai è più che una speranza, ma sia ben chiaro che il Covid non è svanito nel nulla. C'è, infetta, ma grazie ai vaccini è diventato un virus che, sì uccide ancora, ma con Omega non è devastante come con le altre varianti. Resta uno zoccolo duro di no-vax da convincere, forse con il vaccino Novavax in parte potrebbero entrare far parte di coloro che si sono sottoposti a profilassi.

E che il Covid fa meno contagi ma gira ancora lo dimostrano i dati delle ultime 24 ore nelle Marche. I nuovi positivi sono 1.791 (ieri sono stati 1.587), su 4.273 (ieri 4.059) tamponi esaminati nel percorso diagnosi-screening. La percentuale di positività è del 421,9% dal 39,1%, il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è di 740,37 da 765,88, dunque ancora in discesa.

