Covid, nelle Marche ancora più di 200 positivi al giorno, due province restano "calde"/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Terzo giorno consecutivo sopra quota 200, la variante Delta continua a tenere alto il numero dei contagi Covid nelle Marche. Oggi, venerdì 27 agosto, il Gores ha segnalato 222 nuovi positivi, il 16,9% dei 1.311 tamponi nuove diagnosi analizzati. È ancora Macerata la provincia con più contagiati (67), seguita da Pesaro-Urbino (61), Ascoli Piceno (30), Ancona (26) e Fermo (22); sono 16 i contagi da fuori regione. L'incidenza sale a 81,52 casi per 100mlia abitanti.

ZERO DECESSI, RICOVERI +4

Tornano a salire i ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 81, 4 più di ieri. Restano 12 i degenti in terapia intensiva, salgono quelli in semi intesiva (16, +3) e nei reparti non intensivi (53, +1). Stabili a 10 i pazienti assistiti nei pronto soccorso. Oggi non sono stati segnalati decessi; dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.046 persone, 1.705 uomini e 1.331 donne. Dei 222 nuovi positivi, 31 erano sintomatici, 65 frutto di contatti domestici, 61 di contatti stretti con positivi, 3 in ambito lavorativo e 2 in ambiente di vita/socialità; per 58 casi si stano svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

