Covid, i positivi delle Marche scendono a 667 e l'incidenza cala sotto 400, ma "rimbalzo" di decessi e ricoveri/ Il trend

ANCONA - Continua la discesa, anche nelle Marche, dei principali paramteri della pandemia Covid, anche se oggi tornano a salire i ricoverati e di due decessi legati al coronavirus alzano una media che aveva visto soltanto una vittima negli ultimi tre giorni.

Oggi, sabato 21 maggio 2022, il Gores ha segnalato 667 nuovi positivi (ieri 810) nelle Marche, con un tasso di infezione del 25,9% (ieri era al 29,5%) sui 2.579 (2.744) tamponi diagnostici analizzati. Scende sotto quota 400 l'incidenza che oggi si attesta a 392,89 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 415,63).

Due morti, ricoveri +6

Oggi sono stati segnalati due decessi legati al Covid: sono morti una 72enne di Fermo ed un 88enne di Porto San Giorgio, entrambi già afflitti da altre malattie. Da inizio pandemia sono state 3.895 le vittime nele Marche, 2.152 uomini e 1.743 donne. In crescita i ricoveri, che oggi sono 120, 6 più di ieri. Stabili a 4 (1,7%) queli in terpaia intensiva, salgono a 116 (+6, 11,%) quelli in area medica.

IL TREND DEI CONTAGI

