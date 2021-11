Covid, i casi schizzano in alto nelle Marche: sono 390 in un giorno. Più di cento in una sola provincia/ Il trend dei contagi

ANCONA - Un altro boom di nuovi positivi al Covid, il più alto report giornaliero per le Marche in questa ondata della pandemia. Oggi, infatti, il Gores ha segnalato 390 nuovi positivi, con una crescita del tasso di positività (il 16% dei 2.442 tamponi nuove diagnosi analizzati), ma soprattutto dell'incidenza settimanale, che schizza a 124,5 casi ogni 100mila abitanti. Nei primi cinque giorni della settimana sono stati segnalati 1.232 casi, il 40% in più degli 879 dello stesso periodo 7 giorni fa. Pesaro Urbino è la provincia più colpita (128), seguita da Ancona (83), Ascoli Piceno (72), Macerata e Fermo.

50 casi tra 6 e 10 anni

Come sempre, sono le fasce anagrafiche tra 25 e 44 anni (92) e 45 e 59 anni (87) quelle che fanno registrare più infettati, ma continua a preoccupare anche la fascia dei bambini tra 6 e 10 anni, dove si sono verificati 50 contagi. Dei 390 positivi di oggi 76 erano sintomatici, 124 dovuti a contatti domestici, 91 a contatti stretti con un positivo, 18 in mabito scolastico, 7 in ambito lavorativo, 6 in ambito di vita/socialità, 2 in ambito assistenziale e altrettanti in ambito sanitario.

IL TREND DEL CONTAGIO

