Sono 800 i positivi al Covid oggi nelle Marche. Cresce l'incidenza. Individuati i primi casi delle nuove varianti Omicron, più contagiose /Il trend

ANCONA - Oggi, sabato 18 giugno, sono 800 i positivi al Covid (ieri erano stati 824) nelle Marche, con una percentuale di positività del 36% (ieri 37,59%) su 2.226 tamponi (ieri 2.194) diagnostici analizzati. L'incidenza continua nella sua risalita e si attesta a 315,56 casi settimanali ogni 100mila abitanti (294,88). Una ripresa in linea con il resto d'Italia. L'aumento dei casi, malgrado le temperature estive, è dovuto alla maggior contagiosità delle nuove sottovarienti di Omicron.

E infatti sono stati individuati anche nelle Marche i primi casi di varianti di Sars-Cov-2 Omicron BA.4 e BA.5. Cinque della prima variante BA.4 e sei di BA.5 sono stati isolati venerdì 17 giugno, presenti in tutte le province. Le

due nuove varianti possono spiegare l'incremento di casi positivi al Covid, registrato negli ultimi giorni? È - secondo gli esperti - sicuramente la componente principale, ma non l'unica, anche la fine del ponte del 2 giugno. E dell'abbassamento della guardia con l'abolizione dell'obbligo di usare mascherine che potrà avere un peso sul numero dei positivi anche nell'immediato futuro. Dunque, su la mascherina nei luoghi affollati, anche all'aperto. E dunque ancor di più al chiuso. Le nuove varianti infatti sono più contagiose di Omicron 2, ancora prevalente. Maggiore contagiosità che fortunatamente per adesso non ha riflessi sul numero dei ricoveri.

Oggi viene segnalato un decesso dovuto al Covid, nelle Marche le vittime dall'inizio della pandemia sono 3.924, 2.166 uomini e 1.758 donne.

E' ancora Ancona la provincia più "contagiata" dal Covid con 243 nuovi casi, seguita nell'ordine da Macerata con 168, Pesaro Urbino con 165, Ascoli Piceno con 86 e infine Fermo con 86. I nuovi positivi di fuori regione sono 49.

