Covid, nelle Marche salgono a 101 i nuovi positivi: più di metà infettati da amici e parenti/ La progressione del contagio

ANCONA - Tornano a salire i nuovi positivi al Covid nelle Marche, anche se, dopo il Ferragosto, cresce anche il numero di tamponi testati. Oggi, martedì 17 agosto, sono stati 101 i nuovi positivi, il 9,5% dei 1.060 tamponi prime diagnosi analizzati. Ancona è la provincia con più contagiati (35), seguita da Ascoli Piceno (18), Fermo (13), Pesaro-Urbino e Macerata (12); sono 11 i contagiati da fuori regione. La maggior parte dei contagi proviene da famiglia (32 da contatti domestici) e amici (27 da contatti stretti con un positivo); 19 erano sintomatici, 2 in ambito lavorativo e 3 in ambiente di vita/socialità.

ZERO DECESSI, +2 RICOVERATI

L'incidenza è sostanzlamente stabile a 73,73 casi su 100mila persone. Aumentano i ricoverati per Covid nelle Marche: oggi sono 47, 2 più di ieri. Crescono i degenti in terapia intensiva (8, +1) e in semi intensiva (8, +2), mentre calano quelli nei reparti non intensivi (36, -2). Crescono fino a 15 (+1) i pazienti assistiti nei pronto soccorso. Anche oggi, per fortuna, non sono stati registrati decessi. I morti nelle Marche, da inizio pandemia, sono stati 3.043, 1.709 uomini e 1.334 donne. Dei 69 nuovi positivi

Covid, nelle Marche su 45 ricoverati 34 non sono vaccinati e altri sette hanno solo la prima dose

LA PROGRESSIONE DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 17:38

