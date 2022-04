Covid, incidenza ancora giù e 1.784 nuovi positivi nelle Marche. Quasi 500 over 80 prenotati per la quarta dose/ Il trend

ANCONA - Le curve della pandemia Covid disegnano, anche nelle Marche, una lenta ma graduale discesa verso la normalità. La fine dello stato d'emergenza e le prime festività senza quasi limitazioni dopo due anni non devono però spingere ad abbandonare ogni precauzione. I contagi giornalieri, infatti, dimostrano infatti che il virus circola ancora anche se, soprattutto per merito dell'estesa copertura vaccinale, il numero dei ricoverati resta ampiamente sotto controllo. Su questo fronte, va segnalato come siano 479, al momento, gli over 80 prenotati per la quarta dose.

Oggi, sabato 16 aprile, il Gores ha segnalato 1.784 nuovi positivi (ieri erano stati 1.922) con un tasso di infezione del 38,3% (rispetto al 47,2% del giorno precedente) sui 4.759 tamponi diagnostici analizzati (4.070). L'incidenza, seppur leggermente, continua nella sua discesa e oggi si attesta a 787,93 casi settimanali ogni 100mila abitanti (dal precedente 794,65). La media è scesa sotto la soglia dei 2mila casi al giorno.

I positivi per province e classi di età

Numeri simili per le province marchigiane, ma come sempre è Ancona la più colpita (470), seguita da Ascoli (486), Pesaro Urbino (316), Macerata (314) e Fermo (220); sono 78 i contagiati provenienti da fuori regione.

Anche oggi quasi la metà dei casi si concentrano nelle fasce d'età intermedie (432 tra i 45-59enni e 390 tra i 25-44enni), ma restano alti i totali giornalieri anche di quelle più avazante: sono stati infatti 224 i positivi tra i 60-69enni e 205 tra i 70-79enni

IL TREND DEI CONTAGI

