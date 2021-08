Covid, nelle 120 positivi in 24 ore: ecco le tre province dove il virus corre di più. Nuovo balzo dei ricoveri/ Il trend dei contagi

ANCONA - Salgono i tamponi analizzati, dopo la "pausa" festiva, e nelle Marche torna a crescere il numero dei nuovi positivi al Covid. Oggi, martedì 24 agosto, il Gores ne ha segnalati 120, il 7,9% dei 1.527 tamponi nuovi diagnosi analizzati. Sale leggermente l'incidenza, che si attesta a 70,66 casi settimanali su 100mila abitanti. Oggi è stata Fermo la provincia con più contagiati (29), seguita da Macerata (28), Ancona (24), Pesaro-Urbino (18) e Ascoli Piceno (10); sono 11 gli infettati da fuori regione.

NESSUN DECESSO, RICOVERI +9

Crescono i ricoverati: oggi sono 66, 9 più di ieri. Scendono a 11 (-2) quelli in terpaia intensiva, salgono quelli in semi intensiva (7, +1) e nei reparti non intensivi (48, +10). Sono 18 (-5) i pazienti assistiti nei Pronto soccorso. Oggi non è stato segnalato nessun decesso, dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.045 persone, 1.705 uomini e 1.330 persone. Dei 120 nuovi positivi, 25 erano sintomatici, 31 frutto di contatti domestici, 29 di contatti stretti con positivi, 3 in ambito lavoratico e 4 in ambiente di vita/socialità; per 24 casi si stano svolgendo gli approfondimenti epidemiologici.

IL TREND DEI CONTAGI

