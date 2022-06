Covid, 489 nuovi positivi nelle Marche, torna a scendere l'incidenza. Zero decessi, ricoveri -2/ Il trend

ANCONA - Pandemia di Covid, i dati di oggi relativi a positivi e tamponi, che sono pressochè identici a quello di ieri, confermano la recente crescita dei contagi anche nelle Marche. Ma, parallelamente, dopo qualche giorno di risalita torna a scendere l'incidenza e confortano il calo dei ricoverati e lo zero alla casella dei decessi

Oggi, sabato 11 giugno, il Gores ha segnalato 489 positivi (ieri erano stati 488), il 28,74% (dal 28,6%) dei 1.701 (ieri 1.706) tamponi diagnostici analizzati. Torna a scendere, seppur leggermente, l'incidenza, che oggi si attesta a 219,68 casi settimanali ogni 100mila abitanti (223,60).

Scende il numero dei ricoverati, oggi sono 54, 2 meno di ieri. Stabili a 3 quelli in terapia intensiva, scendono a 51 (-2) quelli in area medica. Oggi non sono stati segnalati decessi; le vittime nelle Marche, da inizio pandemia, sono state 3.919, 2.161 uomini e 1.758 donne.

IL TREND DEI CONTAGI

