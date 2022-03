Covid, sono 2.396 i nuovi positivi nelle Marche oggi 20 marzo. Ancora in crescita l'incidenza. Età e province, dove il virus contagia di più /Il trend

ANCONA - Omega 2, l'ultima variante del Covid, fa correre i contagi anche nelle Marche. Ma grazie ai vaccini pare che gli effetti sulla capacità del virus di portare gli infettati in terapia intensiva sia minore che in passato. Certo chi non ha ultimato il ciclo vaccinale rischia. Ancora di più i no-vax.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Coronavirus nelle Marche sono 2.396 (ieri 2.560), su 5.771 tamponi analizzati nel percorso diagnosi-screening (ieri 5.751), con la percentuale di positività che passa a 41,5% da 44,5%. L'incidenza su 100mila abitanti, che un paio di settimane fa era attorno a 600, è risalita a 1.152,79 (da 1.133,01 di ieri).

Province, ecco dove il Coronavirus continua a contagiare

Resta Ancona la provincia dove nelle ultime 24 ore il virus ha contagiato più persone con 688 casi accertati. A seguire le province di Macerata (467), Pesaro Urbino (406), Ascoli Piceno (377), Fermo (368). I nuovi positivi di fuori regione sono 90.

Età, sono ancora le classi no-vax a tirare la ripresa del virus

Nelle Marche sono sempre le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle che tirano la ripresa dei contagi e la lenta ma costante crescita dell'incidenza cumulativa su 100mila abitanti. La fascia d'età 25-44 anni gli infettati nelle ultime 24 ore sono 618, in quella 45-59 sono 551.

