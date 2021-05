Covid, contagi in discesa ma anche i tamponi effettuati. Oggi nelle Marche i nuovi positivi sono 58 /Il trend del virus

ANCONA - Le Marche che vogliono raggiungere i numeri da zona bianca guardano con attenzione ai nuovi contagi e al possibile effetto delle riaperture. Specie in quelle province che almeno per adesso la tengono lontana dalla quasi normalità di una vita in fascia di bassissimo rischio. E in proposito i nuovi positivi di oggi, lunedì 24 maggio 2021, nelle Marche sono 58. Il dato, come ogni lunedì, risente certamente del minore numero dei tamponi effettuati. Ma è fuor di dubbio che l'effetto vaccini inizia ad essere non solo più stimato ma evidente. Dunque la strada è quella giusta, vanno convinto il più alto numero possibile di cittadini a percorrerla.

Ma vediamo nel dettaglio i dati forniti dal Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1131 tamponi: 453 nel percorso nuove diagnosi (di cui 11 nello screening con percorso Antigenico) e 678 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 58 (20 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (17 casi rilevati), contatti in setting domestico (14 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (18 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 11 test e non sono stati riscontrati casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare).

IL TREND DEI CONTAGI

