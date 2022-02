Covid, la curva dei contagi scende ancora. Oggi nelle Marche sono 2.935 i nuovi casi. Età e province, ecco dove il virus non molla / Il trend

ANCONA - Le Marche guardano con trepidazione ai dati giornalieri della pandemia Covid, sperando che magari un cambio di regole facciano uscire la regione dalla zona arancione, che comunque comporta limitazioni soltanto per i no-vax. Chi ha un super Green pass da vaccinato o guarito non ha prescrizioni malgrado i numeri spinti in alto dalla variante Omicron E i dati confermano la recente decrescita, sull'onda del trend nazionale. Oggi, giovedì 10 febbraio, il Gores ha infatti segnalato 2.935b nuovi positivi (ieri erano 3.213), con un tasso di positività del 41% (dal 39,7%), su 7.158 tamponi analizzati (ieri 8.087). Continua la discesa dell'incidenza cumulativa su 100mila abitanti, in calo da 15 giorni consecutivi, che oggi si attesta a 1.289,12 (da 1.400,89).

Cala anche oggi il tasso di incidenza cumulatica su 100mila abitanti nelle Marche

Come gira il virus nelle 5 province delle Marche

Ancona con 836 nuovi posivi al Covid nelle ultime 24 ore guida la classifica delle province marchigiane per i contagi. A seguire c'è la provinvia di Macerata con 675 casi e poi quelle di Pesaro Urbino con 536, Ascoli Piceno con 414 e Fermo con 359. Sono 119 i nuovi positivi di fuori regione

Età, ecco dove il Covid continua a correre

Niente da fare, ub dato è inequivocabile: il Covid continua a infettare di più tra 25 e 59 anni, un range in cui maggiore è il numero di no-vax. Nella fascia 25-44 anni i nuovi infetti sono 770, in quella 45-59 sono 663. In calo invece i ragazzini della scuola elementare, la fascia 6-10 anni, che oggi sono 239. Complessivamente dei 2.935 nuovi contagiati a Sars-Cov-2 i giovani tra 0 e 18 anni sono 817.

IL TREND DEI CONTAGI

