Covid, nelle Marche 33 nuovi positivi in un giorno, un'altra provincia al traguardo dello zero/ Il trend dei contagi

ANCONA - Il virus rallenta, ma l'attenzione al numero dei contagi Covid non può essere abbassata. In gioco c'è il passagio delle Marche in zona bianca il 21 giugno. Ma soprattutto c'è la salue dei marchigiani e dei turisti che scelgono la nostra regione per passare le vacanze. L'effetto vaccini si fa sentire, malgrado ci sia ancora chi sfugge alla campagna di immunizzazione. Ma l'effetto sui numeri della pandemia del milione di persone che hanno fatto almeno una dose nella nostra regione è innegabile: crollo dei contagi, calo sensibile nei decessi e ricoveri che ogni giorno fanno registrare un sensibile segno meno, con il ritorno alla normalità delle strutture sanitarie che stanno riprendendo la loro attività di screening, prevenzione, visite e interventi chirurgici.

APPROFONDIMENTI PESARO Duemila interventi in coda a Chirurgia: giornate aggiuntive per... PESARO Vaccini in farmacia: Comunali pronte, alcune private tentennano....

Ma vediamo i dati sui nuovi contagi diffusi questa mattina, 8 giugno 2021, dal Gores Marche, che ha segnalato 33 nuovi positivi. Più di ieri, ma va consdierato il maggior numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore sono stati testati 2725 tamponi: 1229 nel percorso nuove diagnosi (di cui 328 nello screening con percorso Antigenico) e 1496 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 2,7%).

La sanità oltre il Covid, l'obiettivo è riattivare le liste d'attesa chirurgiche e procedere con gli screening

MACERATA A ZERO

I contagi sono abbastanza distributi nelle province: Ascoli Piceno 12, Pesaro e Urbino 9, Ancona 6, Fermo 5 ed uno proveniente da fuori regione. Dopo Fermo ieri, oggi è Macerata che si ferma a zero contagi. I 33 nuovi positivi comprendono soggetti sintomatici (9 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (9 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 3 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 328 test e sono stati riscontrati 4 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari all'1%.

L'appello del sindaco-medico: «No vax e "quelli che aspettano"? Non ce li possiamo permettere»

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA