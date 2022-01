Covid, oltre mille positivi anche nel giorno di festa: più di metà in una provincia. Infetto quasi un tampone su quattro/ Il trend

ANCONA - Non basta il filologico calo festivo dei tamponi a raffreddare la quarta ondata Covid nelle Marche: più di mille positivi anche nel giorno dell'Epifania. Oggi, venerdì 7 gennaio, il Gores ha infatti segnalato 1.033 positivi, con una significativa impennata della percentuale di positività. È infatti risultato infetto il 22,9% dei 4.517 tamponi testati, quasi uno su quattro. Frena leggermente l'incidenza che si attesta a 715,19 casi settimanali ogni 100mil abitanti. Le Marche sono comunque diciassettesime nella classifica dell'incidenza di regioni e province autonome. Il poco lusinghiero primo posto spetta alla provincia autonoma di Trento con il dato eclatante di 9.516,51, quasi un abitante su 10.

I contagi per province e classi dei età

È ancora la provincia di Ancona quella più contagiati, oltre la metà del totale (555), seguita da Pesaro Urbino (251), Macerata (79), Ascoli Piceno (72) e Fermo (29); sono 47 i contagi provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda le classi di età, restano più colpite quelle con la più alta percentuale di no vax: 296 casi tra 25 e 44 anni e 220 per i 45-59enni, ma sono alti anche i numeri di bambini 6-13 anni (109) e adolescenti 14-18 anni (83).

IL TREND DEI CONTAGI

