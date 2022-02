Covid, i nuovi contagi oggi nelle Marche sono 2.519. Fasce di età e province, ecco dove il virus corre di più /Il trend dei ricoveri

ANCONA - Cala ma continua a generare attenzione il numero dei nuovi contagi nelle Marche. Anche perché il virus ci ha abituati alle mutazioni, non sappiamo come si preenteranno le varianti che più o meno vengono sequenziate ogni settimana in giro per il mondo. Omicron 2 sarà la figlia debole di Omicron? Chissà, sembra di sì. Speriamo lo sia veramente. Che le previsioni della pandemia rientrata nei ranghi di endemia siano supportate, e come non potrebbero esserlo, dai primi riscontri scientifici. Nelle Marche da domani (lunedì 7 febbraio 2022) zona arancione, con restrizioni ulteriori che riguarderanno comunque solo i no vax e chi si preoccupa tanto per loro, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 2.519 (ieri erano 2.484), con 7.352 tamponi esaminati (il giorno prima 6.479). La percentuale di positività è del 34,3% (dal 38,3%), il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è 1.896.36 (da 1.896,36).

«Incidenza conferma la regressione della curva epidemica, è scesa sotto 1900 su 100mila, equivalente a 28.500 casi/settimana» è l'analisi dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche. Che sottolinea con i dati il calo: «La settimana passata avevamo 38.000 casi/settimana».

Il virus nelle province delle Marche

Ancona con 750 nuovi casi nelle ultime 24 ore è la provincia dove il virus continua a colpire di più. A seguire, nell'ordine, le province di Macerata con 594 casi, poi Pesaro Urbino con 426, Ascoli Piceno con 363 e Fermo con 301. Sono 85 i nuovi positivi di fuori regione.

I nuovi contagiati dal Coviud per fascia di età

Restano i marchigiani tra 25 e 59 anni, zoccolo duro dei no-vax, quelli in cui il Covid contagia di più. Nella fascia 25-44 anni i nuovi positivi sono 678, in quella 45-59 il virus ha infettato 584 persone. Tra i 2.519 positivi delle ultime 24 ore ci sono poi 245 casi di ragazzini tra 6 e 10 anni, quelli della fascia della scuola elementare, 113 quelli tra 3 e 5 anni. Complessivamente i giovani da 0 a 18 anni sono 817.

IL TREND DEI CONTAGI

