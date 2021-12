Sono 476 i nuovi contagi Covid oggi nelle Marche. Aumentano i casi tra i giovani ma il virus corre tra le due fasce no-vax. Due province al top di positivi /Il trend

ANCONA - Balzello dei nuovi contagi da Covid oggi, 3 dicembre 2021, nelle Marche. I positivi sono infatti 476 (ieri erano 439) con 3.622 tamponi esaminati nel percorso diagnostico-screening. La percentuale di positività passa dal 12,6% di ieri al 13,1% di oggi. Il tasso di incidenza cumulativo è 185,95.

La scheda con il tasso di incidenza cumulativo settimanale su 100mila abitanti

In due province delle Marche il virus corre di più

E' ancora una volta Ancona a tenere la testa della classifica delle province con il maggior numero di nuovi positivi a Sars-Cov-2 con 165 casi, seguita nell'ordine da quelle di Pesaro Urbino con 113, Ascoli Piceno 75, Macerata 54, Fermo 50. Sono 19 i positivi che aggiungono da fuori regione.

I contagi crescono nei più piccoli ma sono le due fasce no-vax a correre di più

Crescono i nuovi positivi al Covid nelle fasce di ragazzi in età scolare: tra 6 e 10 anni oggi sono 41, 38 invece nelle fasce 11-13 e 14-18. Un solo caso da 0 a 2 anni e 11 contagi nella fascia 3-5. Ma a trainare il virus nella catena del contagio sono sempre le due classi dove il numero dei non vaccinati è superiore in assoluto: 25-44 anni (106 positivi) e 45-59 anni (109 infetti).

Ecco tutti i nuovi contagi di oggi divisi per fasce di età

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

