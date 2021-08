Covid, i nuovi positivi nelle Marche sono 65. Due province corrono, in una nessun caso registrato. Zero morti /Il trend dei contagi

ANCONA - Sono 65 i nuovi positivi al Covid nelle Marche, un dato in calo come tutti i lunedì. L'incidenza ogni 100mila abitanti è del 55,74. E' Ancona la provincia con maggiori contagi (27), seguita da Pesaro-Urbino (25), poi Macerata (9), Ascoli (1). Nessun nuovo positivo in provincia di Fermo. Sono tre invece i contagiati di fuori regione. I tamponi effettuati in totale sono stati 849, 336 nel percorso diagnostico, screening 15 (02 positivi), percorso guariti 513. La percentuale di casi positivi è del 19,3%. Dei 65 positivi 111 sono sintomatici, 11 sono frutto di contatti stretti con positivo, 17 di contatti domestici, 3 in ambinte lavorativo e 3 in ambiente di vita7socialità. Su 10 sono in corso le analisi epidemiologiche.

LEGGI ANCHE

Long Covid, scatta l’esenzione per tutte le visite di controllo: come funziona e per quanto dura

LEGGI ANCHE

Effetto Delta nelle Marche: in 10 giorni raddoppiati i ricoveri negli ospedali

SALGONO I RICOVERATI, ZERO DECESSI

Continuano a salire i ricoverati per Covid: oggi sono 35, 4 più di ieri. Restano sei quelli i ricoverati in terapia intensiva e uno in semi intensiva, salgono a 28 (+4) quelli nei reparti non intensivi. Nessun decesso neanche oggi. Da inizio pandemia le vittime sono state 3.039, 1.706 uomini e 1.333 donne.

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA